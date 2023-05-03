«Уорриорз» совершили рывок 14:0 в 4-й четверти 1-го матча с «Лейкерс»
«Уорриорз» удался рывок 14:0 в четвертой четверти первого матча с «Лейкерс».
Рывок «Голден Стэйт» начался в четвертой четверти при счете 98:112. Благодаря этому ускорению «воины» сравняли счет.
«Лейкерс» ответили лэй-апом Д’Анджело Расселла и точным штрафным Леброна Джеймса. После этого Джордан Пул упустил возможность сравнять счет на последних секундах при «-3».
«Лейкерс» победили со счетом 117:112, 1-0.
Карри и Леброн снова зарубятся в плей-офф! 10 вопросов к серии между «Уорриорс» и «Лейкерс»
Керру нужно искать варианты как раскрыть краску Лэйкерс. Те отлично внутри стоят, что есть их сильная сторона. ЛАЛ, судя по всему, не против того чтоб ГСВ пытались переиграть их джамперами, рассчитывая на бросковую дисперсию.
Все любят говорить о математике 2<3, битва владений и тд. Лэйкерс сегодня победили обратным путем. Довольно уникальное поражение ГСВ с 20+ трехами, 30 передачами и <10 потерями
Что же будет в домашнем матче ЛА.
70:0