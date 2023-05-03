«Уорриорз» удался рывок 14:0 в четвертой четверти первого матча с «Лейкерс».

Рывок « » начался в четвертой четверти при счете 98:112. Благодаря этому ускорению «воины» сравняли счет.

«Лейкерс» ответили лэй-апом Д’Анджело Расселла и точным штрафным . После этого упустил возможность сравнять счет на последних секундах при «-3».

«Лейкерс» победили со счетом 117:112, 1-0.

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