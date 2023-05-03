«Уорриорз» совершили рывок 14:0 в 4-й четверти 1-го матча с «Лейкерс»

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«Уорриорз» удался рывок 14:0 в четвертой четверти первого матча с «Лейкерс».

Рывок «Голден Стэйт» начался в четвертой четверти при счете 98:112. Благодаря этому ускорению «воины» сравняли счет.

«Лейкерс» ответили лэй-апом Д’Анджело Расселла и точным штрафным Леброна Джеймса. После этого Джордан Пул упустил возможность сравнять счет на последних секундах при «-3».

«Лейкерс» победили со счетом 117:112, 1-0.

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15 комментариев

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frenemy
Лэйкерс конечно своровали игру на выезде, что очевидно плюс. Но в целом смотрелись в концовке так, будто это они играли 7 матч позавчера. Там вроде упомянули, что расписание на серию адское с играми через день. Даже с учетом коротких перелетов будет непросто такой темп и интенсивность держать.

Керру нужно искать варианты как раскрыть краску Лэйкерс. Те отлично внутри стоят, что есть их сильная сторона. ЛАЛ, судя по всему, не против того чтоб ГСВ пытались переиграть их джамперами, рассчитывая на бросковую дисперсию.

Все любят говорить о математике 2<3, битва владений и тд. Лэйкерс сегодня победили обратным путем. Довольно уникальное поражение ГСВ с 20+ трехами, 30 передачами и <10 потерями
+37
-2
+35
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Nocturnal
Ответ Anton Smirnov
29 штрафов против 6 в домашнем матче гсв. Что же будет в домашнем матче ЛА. 70:0
Матч посмотри для начала, может заметишь, что ГСВ в краску и не шли почти, больше 50 трешек выкинули
+25
-1
+24
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Боря Flar
Ответ Xell
Это Хэм тупанул, убрав Вандербилда.
Гениальное решение Хэма, соперник перешел на игру маленькой пятеркой, а уберу ка я своего лучшего защитника на периметре, ну что может пойти не так то?))).
+16
0
+16
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Xell
Это Хэм тупанул, убрав Вандербилда.
+14
-1
+13
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xamer 9
Ответ Anton Smirnov
29 штрафов против 6 в домашнем матче гсв. Что же будет в домашнем матче ЛА. 70:0
Посмотрите другую статистику. Количество трёшек и двушек у ГСВ, например
+14
-1
+13
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Михаил Евдокимов
Ответ frenemy
Лэйкерс конечно своровали игру на выезде, что очевидно плюс. Но в целом смотрелись в концовке так, будто это они играли 7 матч позавчера. Там вроде упомянули, что расписание на серию адское с играми через день. Даже с учетом коротких перелетов будет непросто такой темп и интенсивность держать. Керру нужно искать варианты как раскрыть краску Лэйкерс. Те отлично внутри стоят, что есть их сильная сторона. ЛАЛ, судя по всему, не против того чтоб ГСВ пытались переиграть их джамперами, рассчитывая на бросковую дисперсию. Все любят говорить о математике 2<3, битва владений и тд. Лэйкерс сегодня победили обратным путем. Довольно уникальное поражение ГСВ с 20+ трехами, 30 передачами и <10 потерями
2<3, это правда, но Лал компенсировали это штрафными, там просто подавляющее преимущество.
+10
0
+10
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Dark Lion
Ответ Илья Петров
Смотрю на количество двушек от ГС. 53 против 67 на 20% меньше выкинули двухочковых. Смотрю статистику из краски 35 на 47 в пользу ЛАЛ. Ну да Дэвис там с мухобойкой и что, прям такая великая разница в показателях должна быть (почти в 5 раз меньше пробили)? А вот по штрафникам пропасть! Штрафные это как бы не только броски из трехсекундной. Это и бонусы и на трехах и на обычных джампшотах свистят. Но не для ЛАЛ конечно, они просто супер чисто защищаются в то время когда плотная опека впринципе генерирует много фолов. Как бы то ни было 6 штрафников за матч это просто позор на самом деле!
10 блокшотов чистых от лал. И гсв видя девиса разворачивался на дугу. Кто игру смотрел игру видел что судьи нормально отсудили матч
+7
0
+7
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Vagant
Ответ frenemy
Лэйкерс конечно своровали игру на выезде, что очевидно плюс. Но в целом смотрелись в концовке так, будто это они играли 7 матч позавчера. Там вроде упомянули, что расписание на серию адское с играми через день. Даже с учетом коротких перелетов будет непросто такой темп и интенсивность держать. Керру нужно искать варианты как раскрыть краску Лэйкерс. Те отлично внутри стоят, что есть их сильная сторона. ЛАЛ, судя по всему, не против того чтоб ГСВ пытались переиграть их джамперами, рассчитывая на бросковую дисперсию. Все любят говорить о математике 2<3, битва владений и тд. Лэйкерс сегодня победили обратным путем. Довольно уникальное поражение ГСВ с 20+ трехами, 30 передачами и <10 потерями
Хэм побоялся дать отдых Эй Ди в конце 3й четверти. И также передержал Леброна. Потом, когда повел +14 не решился выпустить Хатимуру.
+3
0
+3
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YOKODZUMA
Ответ Михаил Евдокимов
2<3, это правда, но Лал компенсировали это штрафными, там просто подавляющее преимущество.
Я вот не пойму откуда такое преимущество. Ну не играют же соперники в три раза грчзнее чем ла
+4
-1
+3
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Anton Smirnov
29 штрафов против 6 в домашнем матче гсв.
Что же будет в домашнем матче ЛА.
70:0
+19
-17
+2
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bodros
Ответ Anton Smirnov
29 штрафов против 6 в домашнем матче гсв. Что же будет в домашнем матче ЛА. 70:0
В недавнем баскеттоке было: ладно регулярке чуть ли не первые по штрафным, гсв - последние. Так с чего бы в по это должно было поменяться?
+3
-1
+2
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Lokomotiv__1992
Спасибо Хэму скажите .. с Мишкам так же было ..
0
0
0
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Илья Петров
Ответ Dark Lion
10 блокшотов чистых от лал. И гсв видя девиса разворачивался на дугу. Кто игру смотрел игру видел что судьи нормально отсудили матч
Чехлил нормально не спорю, но парочку блокшотов спокойно можно было превратить в фолы. На паре-тройке бросков спокойно можно было выводить на линию. В поле "чистая" защита не стеснялась быть цепкой, ведь разрешено было играть ТОПово в защите... вот и траблов с фолами нет у игроков и бонусов у соперника не намечается... продолжай играть себе цепко раз разрешают.
+1
-1
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