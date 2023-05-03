Защитник « » упустил возможность сравнять счет на последних секундах первого матча с «Лейкерс» (112:117, 0-1).

Пулсмазал спасительный 3-очковый при «-3» за 9,7 секунды до сирены. Мяч оказался у , который успел попросить тайм-аут. Затем «озерники» реализовали тактические штрафные.

Пул во вторник набрал 21 очко и 6 передач при 6 из 11 из-за дуги.

Карри и Леброн снова зарубятся в плей-офф! 10 вопросов к серии между «Уорриорс» и «Лейкерс»