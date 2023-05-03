Джордан Пул смазал спасительный 3-очковый в концовке 1-го матча с «Лейкерс»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Деннис Шредер Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул упустил возможность сравнять счет на последних секундах первого матча с «Лейкерс» (112:117, 0-1).

Пулсмазал спасительный 3-очковый при «-3» за 9,7 секунды до сирены. Мяч оказался у Денниса Шредера, который успел попросить тайм-аут. Затем «озерники» реализовали тактические штрафные.

Пул во вторник набрал 21 очко и 6 передач при 6 из 11 из-за дуги.

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19 комментариев

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dev0
Джордан провел отличный матч. Бросок был нормальный - типичный клатч воинов.
Не надо хейтить человека, потому что он плохо играл в предыдущей серии.
+16
-1
+15
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Кирилл
Ответ Степан Паракин
заруинил камбек. еще до этого в проход под Дэвиса пошел и бллк получил
Ну, давайте будем честны, он принял непосредственное участие в камбеке в хорошем смысле: именно Пул забил треху и сделал -3.
Да и в принципе сегодня провел неплохой матч: 21 очко при 7 из 15 с игры и 6 из 11 из-за дуги, 6 ассистов при 0 потерь - это очень хорошая игра.

Вот у меня больше вопросов к Карри, который при -2 зачем-то полез в краску прям под Дэвиса, который поставил ему «неожиданный» горшок.
+13
-1
+12
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Михаил Евдокимов
Игра была хорошая. Я не ожидал, что доминирование в краске на столько сильно может зарешать, да и штрафные. С Кингз вся игра была понятна, играли в одно и тоже обе команды. В прошлой году в том же финале тоже всё было ясно, стили схожие, здесь же как другая игра для ГСВ, это наверно впервые за все годы они играют против такого? Не специалист в баскете.
Будет интересно посмотреть смогут ли справится с таким.
А Пул был в целом хорош сегодня, может и зря сам взял этот бросок при живом Стефе, но в целом по игре он был сегодня точно плюсовым, неожиданно.
+7
0
+7
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Илья Петров
Лучше расскажите, как ЛАЛ умудрились взять таймаут? Сначала там спорный не свистнули, а потом свистнули таймаут когда Шредер не контролировал мяч.
+9
-3
+6
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Gauche
Проход был на исходе владения, трехочковый - с приемлемой для него дистанции. Пошёл бы к дуге - наверняка бы накрыли.
+6
0
+6
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fridzon
Он должен был его бросать. Остается 10 сек, минус 3. Очевидно, что лУчшего шанса не было бы. Не попал
+5
0
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Cash_flow
Ответ Михаил Евдокимов
Игра была хорошая. Я не ожидал, что доминирование в краске на столько сильно может зарешать, да и штрафные. С Кингз вся игра была понятна, играли в одно и тоже обе команды. В прошлой году в том же финале тоже всё было ясно, стили схожие, здесь же как другая игра для ГСВ, это наверно впервые за все годы они играют против такого? Не специалист в баскете. Будет интересно посмотреть смогут ли справится с таким. А Пул был в целом хорош сегодня, может и зря сам взял этот бросок при живом Стефе, но в целом по игре он был сегодня точно плюсовым, неожиданно.
Стэфа вдвоём стали прессовать как только он половину перешёл.

Нормальный бросок был, сегодня Пул хорошо играл и был одним из тех, кто помог камбэк сделать
+3
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Антон Антнов
В штангу попал.
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Vagant
Это был всего лишь 3е поражение в 1х матчах серий ПО для ГСВ из последних 22х (с 2005 года).
0
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Stivi M.D.
Ответ Илья Петров
Лучше расскажите, как ЛАЛ умудрились взять таймаут? Сначала там спорный не свистнули, а потом свистнули таймаут когда Шредер не контролировал мяч.
С фига ли он спорный? Мяч был у игрока Лейкерс
+1
-1
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