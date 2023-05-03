Джордан Пул смазал спасительный 3-очковый в концовке 1-го матча с «Лейкерс»
Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул упустил возможность сравнять счет на последних секундах первого матча с «Лейкерс» (112:117, 0-1).
Пулсмазал спасительный 3-очковый при «-3» за 9,7 секунды до сирены. Мяч оказался у Денниса Шредера, который успел попросить тайм-аут. Затем «озерники» реализовали тактические штрафные.
Пул во вторник набрал 21 очко и 6 передач при 6 из 11 из-за дуги.
Карри и Леброн снова зарубятся в плей-офф! 10 вопросов к серии между «Уорриорс» и «Лейкерс»
Не надо хейтить человека, потому что он плохо играл в предыдущей серии.
Да и в принципе сегодня провел неплохой матч: 21 очко при 7 из 15 с игры и 6 из 11 из-за дуги, 6 ассистов при 0 потерь - это очень хорошая игра.
Вот у меня больше вопросов к Карри, который при -2 зачем-то полез в краску прям под Дэвиса, который поставил ему «неожиданный» горшок.
Будет интересно посмотреть смогут ли справится с таким.
А Пул был в целом хорош сегодня, может и зря сам взял этот бросок при живом Стефе, но в целом по игре он был сегодня точно плюсовым, неожиданно.
Нормальный бросок был, сегодня Пул хорошо играл и был одним из тех, кто помог камбэк сделать