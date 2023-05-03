Болельщик пришел на матч с «Лейкерс» в майке Родмана, исправленной на Луни. Центровой собрал рекордные для себя 23 подбора

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА болельщики фото Деннис Родман НБА плей-офф Кевон Луни Баскетбол

Болельщик «Голден Стэйт» пришел на первый матч с «Лейкерс» в майке легенды НБА Денниса Родмана, который зарекомендовал себя как один из лучших специалистов по подборам.

Фамилия Родман на майке была исправлена на центрового «воинов» Кевона Луни. Центровой собрал во вторник рекордные для себя 23 подбора.

Луни уже в четвертый раз в этом плей-офф собирает 20 и более подборов за один матч.

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Bleacher Report

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2 комментария

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Антон Антнов
Эта игра была продолжением 7й игры с Менто. Игроки ГСВ продолжили так же божить. И Стэф, и Луни, и Клэй выдали отличный матч. Ни один не провали игру... Просто напротив были уже немножко другие парни.
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Володимир Кравченко
Странный болельщик. Родман, в отличии от Лейкерс, за ГС не играл...
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