Болельщик « » пришел на первый матч с «Лейкерс» в майке легенды НБА Денниса Родмана, который зарекомендовал себя как один из лучших специалистов по подборам.

Фамилия Родман на майке была исправлена на центрового «воинов» . Центровой собрал во вторник рекордные для себя 23 подбора.

Луни уже в четвертый раз в этом плей-офф собирает 20 и более подборов за один матч.

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