Болельщик пришел на матч с «Лейкерс» в майке Родмана, исправленной на Луни. Центровой собрал рекордные для себя 23 подбора
Болельщик «Голден Стэйт» пришел на первый матч с «Лейкерс» в майке легенды НБА Денниса Родмана, который зарекомендовал себя как один из лучших специалистов по подборам.
Фамилия Родман на майке была исправлена на центрового «воинов» Кевона Луни. Центровой собрал во вторник рекордные для себя 23 подбора.
Луни уже в четвертый раз в этом плей-офф собирает 20 и более подборов за один матч.
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Bleacher Report
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