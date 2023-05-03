Исход второго матча серии « » – « » решался в концовке.

«Хит» приблизились к сопернику после ошибки при вводе мяча из-за лицевой и 3-очкого (105:108).

В ответной атаке встал на линию и реализовал оба штрафных за 12,8 секунды до сирены, после чего «Никс» довели дело до победы (111:105, 1-1).

Карри и Леброн снова зарубятся в плей-офф! 10 вопросов к серии между «Уорриорс» и «Лейкерс»

Анализ первого раунда плей-офф через типы владений