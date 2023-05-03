Джош Харт реализовал ключевые штрафные на последних секундах 2-го матча с «Майами»
Исход второго матча серии «Нью-Йорк» – «Майами» решался в концовке.
«Хит» приблизились к сопернику после ошибки Джулиуса Рэндла при вводе мяча из-за лицевой и 3-очкого Данкана Робинсона (105:108).
В ответной атаке Джош Харт встал на линию и реализовал оба штрафных за 12,8 секунды до сирены, после чего «Никс» довели дело до победы (111:105, 1-1).
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