Джош Харт реализовал ключевые штрафные на последних секундах 2-го матча с «Майами»

Теги Майами Нью-Йорк НБА видео НБА плей-офф Джулиус Рэндл Джош Харт Джейлен Брансон Данкан Робинсон Баскетбол

Исход второго матча серии «Нью-Йорк» – «Майами» решался в концовке.

«Хит» приблизились к сопернику после ошибки Джулиуса Рэндла при вводе мяча из-за лицевой и 3-очкого Данкана Робинсона (105:108).

В ответной атаке Джош Харт встал на линию и реализовал оба штрафных за 12,8 секунды до сирены, после чего «Никс» довели дело до победы (111:105, 1-1).

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