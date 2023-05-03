Джейлен Брансон набрал 30 очков во 2-м матче с «Майами»
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон помог команде сравнять счет в серии с «Майами».
Во втором матче противостояния Джейлен набрал 30 очков, 5 подборов, 2 передачи и 2 перехвата при 10 из 19 с игры за 39 минут.
Брансон отметился несколькими важными попаданиями в концовке.
«Никс» победили со счетом 111:105, 1-1.
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