Джейлен Брансон набрал 30 очков во 2-м матче с «Майами»

Теги Майами Нью-Йорк НБА видео НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон помог команде сравнять счет в серии с «Майами».

Во втором матче противостояния Джейлен набрал 30 очков, 5 подборов, 2 передачи и 2 перехвата при 10 из 19 с игры за 39 минут.

Брансон отметился несколькими важными попаданиями в концовке.

«Никс» победили со счетом 111:105, 1-1.

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4 комментария

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KakoytoChel
Кьюбан локти кусает.
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hodor 12
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namankey
Скот Фостер в четвёртой затащил победу для Н-Й Рефс
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Igbin
Никс остаются в игре, серия обещает быть напряженной.
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