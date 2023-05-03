Разыгрывающий « » помог команде сравнять счет в серии с « ».

Во втором матче противостояния Джейлен набрал 30 очков, 5 подборов, 2 передачи и 2 перехвата при 10 из 19 с игры за 39 минут.

Брансон отметился несколькими важными попаданиями в концовке.

«Никс» победили со счетом 111:105, 1-1.

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