Джош Харт о столкновении, которое привело к травме Батлера: «Не знаю, чего вы от меня хотите услышать»

Лидер « » травмировал правую ногу за 5:05 до конца победного первого матча серии плей-офф против « » при счете 95:92 в пользу «Хит».

Форвард получил повреждение в столкновении с во время прохода в трехсекундную зону.

Харт прокомментировал ситуацию, которая привела к травме лидера «Хит», дав понять, что не пытался спровоцировать данное событие.

«Джимми подвернул голеностоп. Не знаю, чего вы от меня хотите услышать.

Я защищался против него, и да, там было столкновение. К сожалению, он повредил ногу. Вы же все видели сами», – сказал Харт.

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