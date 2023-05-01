Джош Харт о столкновении, которое привело к травме Батлера: «Не знаю, чего вы от меня хотите услышать»
Лидер «Майами» Джимми Батлер травмировал правую ногу за 5:05 до конца победного первого матча серии плей-офф против «Нью-Йорка» при счете 95:92 в пользу «Хит».
Форвард получил повреждение в столкновении с Джошем Хартом во время прохода в трехсекундную зону.
Харт прокомментировал ситуацию, которая привела к травме лидера «Хит», дав понять, что не пытался спровоцировать данное событие.
«Джимми подвернул голеностоп. Не знаю, чего вы от меня хотите услышать.
Я защищался против него, и да, там было столкновение. К сожалению, он повредил ногу. Вы же все видели сами», – сказал Харт.
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