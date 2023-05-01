Джимми Батлер и Гэйб Винсент набрали на двоих 45 очков в 1-м матче с «Никс»

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Представители задней линии «Майами» Джимми Батлер и Гэйб Винсент помогли команде с победы начать серию второго раунда с «Нью-Йорком» (108:101, 1-0).

Батлер и Винсент набрали на двоих 45 очков в стартовой встрече противостояния.

На счету Джимми 25 очков, 11 подборов, 4 передачи и 2 перехвата. Винсент набрал 20 очков, 2 подбора и 5 передач.

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