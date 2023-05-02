Болельщики «Партизана» установили на трибуне огромную фигуру Желько Обрадовича

Теги Turkish Airlines EuroLeague Желимир Обрадович Партизан Реал фото Баскетбол

Болельщики сербского «Партизана» во время матча с «Реалом» установили на трибуне огромную черно-белую фигуру главного тренера команды Желько Обрадовича.

Белградский клуб встречается на своей площадке с мадридским «Реалом» в рамках 3-го матча серии плей-офф Евролиги. Команда Обрадовича ведет в противостоянии со счетом 2-0.

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1 комментарий

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Никита Анохин
смотришь на трибуну и не верится, что это баскетбольный матч. любая сборная любой сборной позавидует такой поддержке. красавцы Сербы!
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