Болельщики «Партизана» установили на трибуне огромную фигуру Желько Обрадовича
Болельщики сербского «Партизана» во время матча с «Реалом» установили на трибуне огромную черно-белую фигуру главного тренера команды Желько Обрадовича.
Белградский клуб встречается на своей площадке с мадридским «Реалом» в рамках 3-го матча серии плей-офф Евролиги. Команда Обрадовича ведет в противостоянии со счетом 2-0.
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