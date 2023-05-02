Болельщики «Партизана» установили на трибуне огромную фигуру Желько Обрадовича

Болельщики сербского « » во время матча с « » установили на трибуне огромную черно-белую фигуру главного тренера команды Желько Обрадовича.

Белградский клуб встречается на своей площадке с мадридским «Реалом» в рамках 3-го матча серии плей-офф . Команда Обрадовича ведет в противостоянии со счетом 2-0.

УНИКС проходит в финал Единой лиги! Обыграли «Зенит» на последней секунде седьмого матча