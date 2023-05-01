Данте Экзам восстановился и поможет своей команде в третьем матче с «Реалом»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Желимир Обрадович Партизан Реал Данте Экзам Баскетбол

Главный тренер «Партизана» Желимир Обрадович заявил о прогрессе в восстановлении защитника команды Данте Экзама от травмы, полученной в результате драки на матче с «Реалом» (2-0). Сообщалось, что у австралийца разрыв сухожилия.

«Он отдыхал несколько дней, но сейчас чувствует себя гораздо лучше. Будет в составе. Данте тренировался, и все прошло гладко, хотя у него были серьезные проблемы с подколенным сухожилием», – сказал Обрадович.

Второй матч серии баскетболист покидал на костылях.

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