Евролига. Плей-офф. «Маккаби» – «Монако», «Партизан» сыграет с «Реалом»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Партизан Реал Монако Баскетбол

Во вторник, 2 мая, состоятся третьи матчи в двух сериях плей-офф Евролиги.

Израильский «Маккаби» примет «Монако», сербский «Партизан» попробует закрыть противостояние с испанским «Реалом».

Евролига

Плей-офф

Третьи матчи (до трех побед)

Маккаби Плейтика Израиль  –  Монако Монако
Дата проведения
2 мая, 21.05
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

Партизан Сербия  –  Реал Испания
Дата проведения
2 мая, 21.30
Онлайн матча

«Партизан» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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