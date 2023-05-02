Евролига. Плей-офф. «Маккаби» – «Монако», «Партизан» сыграет с «Реалом»
Во вторник, 2 мая, состоятся третьи матчи в двух сериях плей-офф Евролиги.
Израильский «Маккаби» примет «Монако», сербский «Партизан» попробует закрыть противостояние с испанским «Реалом».
Евролига
Плей-офф
Третьи матчи (до трех побед)
- Дата проведения
- 2 мая, 21.05
В серии ничья – 1-1
- Дата проведения
- 2 мая, 21.30
«Партизан» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
ЦСКА – все? «Локо» выбивает армейцев из плей-офф и заставляет верить в русский баскетбол
Суперсенсация! ЦСКА мимо финала Единой лиги! Проиграли «Локо» 7-й матч в овертайме
Массовая потасовка в Евролиге: Ябуселе бросил соперника через голову, а наказали пострадавших
Комментарии