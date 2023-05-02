Евролига. Плей-офф. «Маккаби» – «Монако», «Партизан» сыграет с «Реалом»

Во вторник, 2 мая, состоятся третьи матчи в двух сериях плей-офф .

Израильский « » примет « », сербский «Партизан» попробует закрыть противостояние с испанским « ».

Евролига

Плей-офф

Третьи матчи (до трех побед)

В серии ничья – 1-1

« » ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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