Евролига объяснила, почему Серхио Юль избежал дисквалификации после массовой драки

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал Серхио Юль Кевин Пантер Баскетбол

Евролига объяснила отсутствие дисциплинарного наказания для зачинщика массовой драки на матче «Реал» – «Партизан» Серхио Юля.

За 1:40 до конца четвертой четверти при счете 95:80 в пользу гостей разыгрывающий испанского клуба Серхио Юль жестко сфолил на Кевине Пантере. В результате на площадке вспыхнула потасовка с участием почти всех игроков обеих команд.

«Как было обозначено в решении коллегии, Юль совершил неспортивный фол, за что понес соответствующее наказание во время матча. Поведение Юля в игровом моменте не входит в компетенцию дисциплинарной коллегии», – говорится в заявлении.

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