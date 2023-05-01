Евролига объяснила, почему Серхио Юль избежал дисквалификации после массовой драки

объяснила отсутствие дисциплинарного наказания для зачинщика массовой драки на матче « » – « » .

За 1:40 до конца четвертой четверти при счете 95:80 в пользу гостей разыгрывающий испанского клуба Серхио Юль жестко сфолил на . В результате на площадке вспыхнула потасовка с участием почти всех игроков обеих команд.

«Как было обозначено в решении коллегии, Юль совершил неспортивный фол, за что понес соответствующее наказание во время матча. Поведение Юля в игровом моменте не входит в компетенцию дисциплинарной коллегии», – говорится в заявлении.

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