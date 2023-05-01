«Реал» запросил повышенные меры безопасности в Белграде, «Партизан» одобрил
«Реал» попросил ввести повышенные меры безопасности во время визита клуба в Белград на матчи серии плей-офф Евролиги с «Партизаном».
Запросы «Реала»:
– Автобус заберет делегацию мадридского клуба с самолетной стоянки в аэропорту, чтобы избежать входа в терминал и любого контакта с публикой.
– Полицейское сопровождение при передвижениях команды: из аэропорта в отель, из отеля на арену и обратно (как на тренировки, так и на игры) из отеля в аэропорт.
– Охрана вокруг отеля испанской команды в любое время суток.
– Повышенная безопасность команды на арене и, в частности, полицейские возле скамейки запасных во время игры.
Сообщается, что все условия были одобрены «Партизаном» и властями Белграда.
Во время второго матча между командами в Мадриде состоялась массовая драка.
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