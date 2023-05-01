«Реал» запросил повышенные меры безопасности в Белграде, «Партизан» одобрил

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал болельщики Баскетбол

«Реал» попросил ввести повышенные меры безопасности во время визита клуба в Белград на матчи серии плей-офф Евролиги с «Партизаном».

Запросы «Реала»:

– Автобус заберет делегацию мадридского клуба с самолетной стоянки в аэропорту, чтобы избежать входа в терминал и любого контакта с публикой.

– Полицейское сопровождение при передвижениях команды: из аэропорта в отель, из отеля на арену и обратно (как на тренировки, так и на игры) из отеля в аэропорт.

– Охрана вокруг отеля испанской команды в любое время суток.

– Повышенная безопасность команды на арене и, в частности, полицейские возле скамейки запасных во время игры.

Сообщается, что все условия были одобрены «Партизаном» и властями Белграда.

Во время второго матча между командами в Мадриде состоялась массовая драка.

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4 комментария

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Костя Кот
что-то будет
+2
-1
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Олег Устименко
3:0
+1
0
+1
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Dmitry
Ответ Abil Alex
вынос партизана
Хахаха
0
0
0
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