«Реал» запросил повышенные меры безопасности в Белграде, «Партизан» одобрил

«Реал» попросил ввести повышенные меры безопасности во время визита клуба в Белград на матчи серии плей-офф с «Партизаном».

Запросы « »:

– Автобус заберет делегацию мадридского клуба с самолетной стоянки в аэропорту, чтобы избежать входа в терминал и любого контакта с публикой.

– Полицейское сопровождение при передвижениях команды: из аэропорта в отель, из отеля на арену и обратно (как на тренировки, так и на игры) из отеля в аэропорт.

– Охрана вокруг отеля испанской команды в любое время суток.

– Повышенная безопасность команды на арене и, в частности, полицейские возле скамейки запасных во время игры.

Сообщается, что все условия были одобрены « » и властями Белграда.

Во время второго матча между командами в Мадриде состоялась массовая драка.

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