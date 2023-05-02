Джоэл Эмбиид вряд ли сыграет во 2-м матче серии с «Бостоном»

Участие центрового «Филадельфии» во 2-м матче серии второго раунда плей-офф против « » по-прежнему маловероятно, сообщает журналист Кит Помпи.

Эмбиид продолжает восстанавливаться после растяжения боковой связки правого колена.

Центровой пропустил первый матч серии, в котором «Сиксерс» обыграли «Селтикс» в гостях со счетом 119:115.

Эмбиид является одним из претендентов на награду MVP регулярного чемпионата, в котором он набирал 33,1 очка, 10,2 подбора, 4,2 передачи и 1,7 блока. Победитель будет объявлен сегодня.

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