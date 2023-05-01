Кевин Гарнетт: «У Луни есть яйца. Восемь раз упадет на паркет, но заберет подбор»
Бывший игрок НБА Кевин Гарнетт в экспрессивной манере выразил слова уважения центровому «Голден Стэйт» Кевону Луни.
«Уайзмен, наверное, лучше показывает себя в нападении, чем Луни. Но у него нет яиц, как у Луни. Луни жесткий. Луни упадет восемь раз на паркет, заберет подбор, отзащищается против Дэвиса, против ******* Джоковича (конечно же, он имел в виду Йокича – прим.), против ******* Эмбиида. Ему вообще *****. Сколько ему, 25 лет? Еще и выглядит на все 72», – сказал Гарнетт в эфире своего шоу.
27-летний Луни в текущем розыгрыше плей-офф совершает в среднем 15,1 подбора за игру, 5,3 из которых приходятся на отскок на чужом щите.
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