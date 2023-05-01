Кевин Гарнетт: «У Луни есть яйца. Восемь раз упадет на паркет, но заберет подбор»

Теги Голден Стэйт Кевин Гарнетт НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Джоэл Эмбиид Никола Йокич Кевон Луни Джеймс Уайзмен Баскетбол

Бывший игрок НБА Кевин Гарнетт в экспрессивной манере выразил слова уважения центровому «Голден Стэйт» Кевону Луни.

«Уайзмен, наверное, лучше показывает себя в нападении, чем Луни. Но у него нет яиц, как у Луни. Луни жесткий. Луни упадет восемь раз на паркет, заберет подбор, отзащищается против Дэвиса, против ******* Джоковича (конечно же, он имел в виду Йокича – прим.), против ******* Эмбиида. Ему вообще *****. Сколько ему, 25 лет? Еще и выглядит на все 72», – сказал Гарнетт в эфире своего шоу.

27-летний Луни в текущем розыгрыше плей-офф совершает в среднем 15,1 подбора за игру, 5,3 из которых приходятся на отскок на чужом щите.

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5 комментариев

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Alexander Permyakov
Требуем Джоковича в теги! Пусть на теннисной ветке сломаются!
+8
0
+8
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Tim Timson
Ответ Аморалинни
Дэвис с 14 подборами против Луни с 15 Эта битва будет легендарной
не будет никакой битвы. Дэвис два три раза ударится о Луни и поймет что это не Тилман. ну и в лазарет как всегда
+4
0
+4
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Аморалинни
Дэвис с 14 подборами против Луни с 15
Эта битва будет легендарной
+3
-1
+2
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Аморалинни
Ответ Tim Timson
не будет никакой битвы. Дэвис два три раза ударится о Луни и поймет что это не Тилман. ну и в лазарет как всегда
Луни 2-3 раза проиграет подбор Дэвису и поймет, что это не Сабонис ©
+2
-2
0
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