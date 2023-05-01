Дэрил Мори: «Харден изменил свою игру, и это сработало»

Генеральный менеджер «Филадельфии» отметил адаптацию разыгрывающего команды , который перестроил свою игру для лучшего взаимодействия со звездным центровым .

«Я думаю, что он, и Джоэл действительно были на одной волне, но, вероятно, человеком, которому пришлось изменить свой подход и игру больше всего, был Джеймс.

Игра с Эмбиидом требует некоторых изменений в подходе, верно? Джоэл настолько хорошо действует в трехсекундной зоне, что Джеймс очень часто действует его в нашем нападении. Так что да, была некоторая адаптация, но, очевидно, она сработала очень, очень хорошо и поставила нас в отличное положение», – сказал Мори в интервью ESPN.

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