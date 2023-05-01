Дэрил Мори: «Харден изменил свою игру, и это сработало»
Генеральный менеджер «Филадельфии» Дэрил Мори отметил адаптацию разыгрывающего команды Джеймса Хардена, который перестроил свою игру для лучшего взаимодействия со звездным центровым Джоэлом Эмбиидом.
«Я думаю, что он, Док Риверс и Джоэл действительно были на одной волне, но, вероятно, человеком, которому пришлось изменить свой подход и игру больше всего, был Джеймс.
Игра с Эмбиидом требует некоторых изменений в подходе, верно? Джоэл настолько хорошо действует в трехсекундной зоне, что Джеймс очень часто действует его в нашем нападении. Так что да, была некоторая адаптация, но, очевидно, она сработала очень, очень хорошо и поставила нас в отличное положение», – сказал Мори в интервью ESPN.
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