Егор Вяльцев: «Алексей Швед – абсолютно неконфликтный человек»

Теги ЦСКА Алексей Швед Егор Вяльцев Единая лига ВТБ Баскетбол

Бывший игрок «Химок» Егор Вяльцев уверен, что защитник ЦСКА Алексей Швед не мог сам спровоцировать конфликт возле ресторана.

«Об этом сейчас тяжело говорить. Это все ужасно. Комментарии здесь излишни.

Алексей не мог сам спровоцировать конфликт. Он абсолютно неконфликтный человек», — сказал Вяльцев.

Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения в центре Москвы поздно вечером в понедельник. Уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью баскетболисту.

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