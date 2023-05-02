Агент Обрад Фимич: «Видимо, нападавшие на Алексея Шведа играли на ставках и проиграли»

Агент защитника ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич предположил, что его клиент подвергся нападению в центре Москве из-за поражения команды от «Локомотива-Кубань» в 7-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (100:103 ОТ, 3-4).

«Это были какие‑то молодые люди, четверо‑пятеро, которые, видимо, были в ресторане и которым не понравилось, что ЦСКА проиграл, это не болельщики ЦСКА или краснодарского клуба. Видимо, они играли на ставках и проиграли. А затем решили взять правду в свои руки. Распустили руки на Алексея.

Началось все, когда они выходили из ресторана. На жену вербально напали, а потом решили и на Лешу, на него наскочили. Человек упал и ударился головой, хорошо, что человек жив и здоров. Потому что могло все плохо закончиться для Алексея.

Он пока в больнице. Делают обследование. Я с ним не разговаривал. Он в сознании. Но с Настей я на связи. Через нее общаемся. Врачи делают обследование, поэтому ждем, что скажут», — рассказал Обрад Фимич в эфире «Матч ТВ».

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