Алексей Швед после нападения находился без сознания около 20 минут

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник ЦСКА Алексей Швед после нападения в центре Москвы оставался без сознания около 20 минут, сообщает «Спорт-Экспресс».

Поздно вечером в понедельник баскетболиста избили возле ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. МВД возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации Telegram-канала Baza, Шведу нанесли удар, он упал, после чего нападавшие разбежались. Двое из них остались и снимали лежащего баскетболиста на телефон, после чего тоже скрылись.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

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3 комментария

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Ебздрогыч
Найти и наказать скотов!
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Pablo_el_patron
Еще и снимали на телефон , ну чистые черти. Даже если их найдут и посадят , все знают , кто в тюрьме заправляет , какая скажем так масть.
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Sanan1908
Ответ Ебздрогыч
Найти и наказать скотов!
Найти то найдут , а вот наказать сложно верится) хотя по факту там срок на несколько лет
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