Андрей Ватутин: «Знаю, что у Алексея Шведа была частичная потеря памяти»

Теги происшествия ЦСКА Андрей Ватутин Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подтвердил, что у защитника команды Алексея Шведа после избиения была частичная потеря памяти.

«Повреждения достаточно серьезные. Насколько я знаю, исследования еще не завершены и окончательный диагноз будет сегодня-завтра, может чуть позже. Нужно время, чтобы провести дополнительные исследования.

Есть повреждения, которые уже зафиксированы. Я знаю, что у него была частичная потеря памяти», — сказал Ватутин «СЭ».

По информации Telegram-канала Baza, у игрока диагностирована ретроградная амнезия.

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