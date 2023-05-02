Андрей Ватутин: «Знаю, что у Алексея Шведа была частичная потеря памяти»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин подтвердил, что у защитника команды Алексея Шведа после избиения была частичная потеря памяти.
«Повреждения достаточно серьезные. Насколько я знаю, исследования еще не завершены и окончательный диагноз будет сегодня-завтра, может чуть позже. Нужно время, чтобы провести дополнительные исследования.
Есть повреждения, которые уже зафиксированы. Я знаю, что у него была частичная потеря памяти», — сказал Ватутин «СЭ».
По информации Telegram-канала Baza, у игрока диагностирована ретроградная амнезия.
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