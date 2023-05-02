Шэмс Чарания: «Джимми Батлер попытается сыграть во 2-м матче»

Теги травмы Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, лидер «Майами» Джимми Батлер может выйти на площадку во втором матче серии плей-офф против «Нью-Йорка» (1-0), несмотря на травму.

«Как мне сказали, Джимми Батлер хочет сыграть. Я думаю, что он попытается сыграть.

Растяжение было не таким серьезным, как казалось изначально. Не часто увидишь, чтобы Джимми Батлер так долго лежал на полу. Уверен, что в ближайшие часы станет известно больше», – сказал Чарания.

Батлер получил растяжение связок голеностопного сустава за 5:05 до конца 1-го матча серии против «Никс» (108:101), но остался в игре.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

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1 комментарий

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fedorbazaykin
Джимми -это как парень из НБА 90-х какой-то. Сколько у меня ног здоровых-одна, ну вообще нормально
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