Шэмс Чарания: «Джимми Батлер попытается сыграть во 2-м матче»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, лидер « » Джимми Батлер может выйти на площадку во втором матче серии плей-офф против « » (1-0), несмотря на травму.

«Как мне сказали, Джимми Батлер хочет сыграть. Я думаю, что он попытается сыграть.

Растяжение было не таким серьезным, как казалось изначально. Не часто увидишь, чтобы Джимми Батлер так долго лежал на полу. Уверен, что в ближайшие часы станет известно больше», – сказал Чарания.

Батлер получил растяжение связок голеностопного сустава за 5:05 до конца 1-го матча серии против «Никс» (108:101), но остался в игре.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую