Кевин Лав исполнил три передачи через всю площадку во время 1-го матча с «Никс»
«Майами» с победы начал серию второго раунда с «Нью-Йорком» – 108:101, 1-0.
Форвард «Хит» Кевин Лав по ходу третьей четверти исполнил три передачи через всю площадку, которые привели к результативным действиям. В первом случае он ассистировал Максу Струсу, во втором и третьем – Джимми Батлеру.
На счету Лава 9 очков, 5 подборов и 4 передачи за 16 минут.
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