Кевин Лав исполнил три передачи через всю площадку во время 1-го матча с «Никс»

« » с победы начал серию второго раунда с « » – 108:101, 1-0.

Форвард «Хит» по ходу третьей четверти исполнил три передачи через всю площадку, которые привели к результативным действиям. В первом случае он ассистировал , во втором и третьем – Джимми Батлеру.

На счету Лава 9 очков, 5 подборов и 4 передачи за 16 минут.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую