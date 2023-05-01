Кевин Лав исполнил три передачи через всю площадку во время 1-го матча с «Никс»

Теги Майами Нью-Йорк НБА Кевин Лав НБА плей-офф Джимми Батлер Макс Струс Баскетбол

«Майами» с победы начал серию второго раунда с «Нью-Йорком» – 108:101, 1-0.

Форвард «Хит» Кевин Лав по ходу третьей четверти исполнил три передачи через всю площадку, которые привели к результативным действиям. В первом случае он ассистировал Максу Струсу, во втором и третьем – Джимми Батлеру.

На счету Лава 9 очков, 5 подборов и 4 передачи за 16 минут.

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4 комментария

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gigga1
Кливленд - идиоты. «Высвободили» время для Дина Уэйда, который в ПО не вошел в ротацию :(
+5
0
+5
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Андрей Собченко
Там не по ходу встречи, а в течении нескольких минут одной четверти))
+4
0
+4
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Дмитрий Кутузов
квотербек
+2
0
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Leshiy888
Кая я любил эти моменты времен Кавс. Лав на подборе и сразу дальняя передача.
0
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