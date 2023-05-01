Баскетболисты «Майами» готовятся играть во втором матче с «Никс» без Батлера

Теги Майами Нью-Йорк НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Джимми Батлер Калеб Мартин Баскетбол

Баскетболисты «Майами» на командной тренировке в преддверии второго матча плей-офф против «Нью-Йорка» (1-0) рассказали прессе, что участие звездного форварда Джимми Батлера в игре маловероятно.

«Баскетболисты «Хит» сказали, что готовятся к тому, что завтра им придется играть без Джимми Батлера, но Калеб Мартин отметил, что с Батлером такое может не сработать, потому что он может попытаться выйти на матч», – пишет обозреватель «Майами» Энтони Чэнг.

Главный тренер Эрик Споэльстра отметил, что форвард проходит всевозможные восстановительные процедуры.

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7 комментариев

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Alverond
Ответ ДИКАНЬ
Так у Никс Рэндл тоже аут, теперь шансы равны
норм так сравнил "плей-офф Рэндла " с плей-офф Джимми)
+10
0
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Вадим Дзахоев
Без Батлера, Никс выиграют, тут к гадалке не ходи
+2
-1
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Pavel Harriss
травмы раздражают. слишком много великолепных игроков вылетают в самый не подходящий момент. обидно
0
0
0
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ДИКАНЬ
Ответ Вадим Дзахоев
Без Батлера, Никс выиграют, тут к гадалке не ходи
Так у Никс Рэндл тоже аут, теперь шансы равны
+1
-1
0
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Вадим Дзахоев
Ответ ДИКАНЬ
Так у Никс Рэндл тоже аут, теперь шансы равны
Не согласен. У Никс здоровый Брансон, набравшие хорошую форму Робинсон и Оби, со скамейки есть кому набирать, а у Хит Джимбо, Хирро и Оладипо аут. Так что шансов у Майами немного
0
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0
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Vadia
Ответ Вадим Дзахоев
Не согласен. У Никс здоровый Брансон, набравшие хорошую форму Робинсон и Оби, со скамейки есть кому набирать, а у Хит Джимбо, Хирро и Оладипо аут. Так что шансов у Майами немного
Могут защитой задушить, могут трехи полететь.
0
0
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