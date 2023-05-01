Баскетболисты «Майами» готовятся играть во втором матче с «Никс» без Батлера

Баскетболисты «Майами» на командной тренировке в преддверии второго матча плей-офф против « » (1-0) рассказали прессе, что участие звездного форварда Джимми Батлера в игре маловероятно.

«Баскетболисты «Хит» сказали, что готовятся к тому, что завтра им придется играть без , но отметил, что с Батлером такое может не сработать, потому что он может попытаться выйти на матч», – пишет обозреватель « » Энтони Чэнг.

Главный тренер отметил, что форвард проходит всевозможные восстановительные процедуры.

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