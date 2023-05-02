Никола Йокич о предстоящем объявлении MVP: «Абсолютно не интересует»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич признался, что не думает о предстоящем объявлении самого ценного игрока сезона-2022/23.

«Не особо думаю об этом. Меня это абсолютно не интересует.

Надеюсь, будет солнечно, и я смогу поплавать в бассейне.

Я имею в виду, что зачем мне думать об этом. Ведь от меня ничего не зависит», – сказал Йокич.

MVP сезона НБА-2022/23 будет объявлен во вторник перед 2-м матчем серии плей-офф «Нью-Йорк» – «Майами».  На награду претендуют Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Никола Йокич («Денвер») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).

Гонка за MVP в НБА. На финиш никто не пришел первым

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7 комментариев

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Трипл-дабл Дончича
Красавец!
+11
0
+11
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scorp19
Эмбид сжал кулачки
+6
0
+6
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pele_kan
Ответ scorp19
Эмбид сжал кулачки
Эмбид: "Не тебя выбрали МВП, вот и не интересует")
+4
0
+4
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pulyalke
ну сейчас титул в принципе возможен максимально как никогда - первый раз без травм в по играют. тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить. ну кто в такие моменты о каком то мвп думать будет?
+3
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+3
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pele_kan
Ответ demx
Конечно не интересует, потому что у него эти MVP уже есть.
когда их у него не было, он тоже особо не кричал. Обычная европейская сдержанность и воспитание.
+2
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+2
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demx
Конечно не интересует, потому что у него эти MVP уже есть.
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maryat
В памяти всплывает видео: " Вообще по..."
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