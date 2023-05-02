Никола Йокич о предстоящем объявлении MVP: «Абсолютно не интересует»

Центровой « » признался, что не думает о предстоящем объявлении самого ценного игрока сезона-2022/23.

«Не особо думаю об этом. Меня это абсолютно не интересует.

Надеюсь, будет солнечно, и я смогу поплавать в бассейне.

Я имею в виду, что зачем мне думать об этом. Ведь от меня ничего не зависит», – сказал Йокич.

MVP сезона НБА-2022/23 будет объявлен во вторник перед 2-м матчем серии плей-офф «Нью-Йорк» – «Майами». На награду претендуют Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Никола Йокич («Денвер») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).

Гонка за MVP в НБА. На финиш никто не пришел первым