Майкл Мэлоун: «Мотивация Йокича и «Наггетс» – первый титул в истории клуба»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун рассказал о главной мотивации лидера команды Николы Йокича и его одноклубников.

Во вторник будет объявлено имя самого ценного игрока сезона, Йокича в тройке претендентов.

«Никола снова приблизился к завоеванию этого почетного трофея, это здорово. Он выступает на стабильно высоком уровне, делает на площадке все. У него достойные конкуренты. Но я знаю, что является главной мотивацией для Николы, меня и всех «Наггетс» – это первый титул в истории клуба. Не MVP. Титул превыше всего.

Если Никола выиграет в третий раз подряд, это будет потрясающее достижение, подобное мало кому удавалось. Если нет, я подойду к нему, похлопаю по плечу и скажу, что для меня он самый ценный игрок», – заявил Мэлоун.

ЦСКА – все? «Локо» выбивает армейцев из плей-офф и заставляет верить в русский баскетбол

Суперсенсация! ЦСКА мимо финала Единой лиги! Проиграли «Локо» 7-й матч в овертайме

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikolayOss
Титул был бы в тему. МВП вряд ли дадут в третий раз, скорее Эмбииду. А Николе МВП финала зашёл бы как влитой, снова на зависть Джоэлу.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonder
Ответ Light Yagami
К этому всё идёт пока. "ГСУ" и "ЛАЛ" замучают друг друга, а у наггец лёгкая прогулка намечается. В сэлтикс не верю уже, а больше и некому этот "Дэнва" останавливать.
а что случилось? две недели назад по-другому пели

и самое смешное, что не понимают, что еще через две недели снова выдадут что-нибудь абсолютно противоположное
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dev0
Ответ NikolayOss
Титул был бы в тему. МВП вряд ли дадут в третий раз, скорее Эмбииду. А Николе МВП финала зашёл бы как влитой, снова на зависть Джоэлу.
Пожалейте нервную систему Джоэля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий