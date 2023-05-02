Майкл Мэлоун: «Мотивация Йокича и «Наггетс» – первый титул в истории клуба»

Главный тренер « » рассказал о главной мотивации лидера команды и его одноклубников.

Во вторник будет объявлено имя самого ценного игрока сезона, Йокича в тройке претендентов.

«Никола снова приблизился к завоеванию этого почетного трофея, это здорово. Он выступает на стабильно высоком уровне, делает на площадке все. У него достойные конкуренты. Но я знаю, что является главной мотивацией для Николы, меня и всех «Наггетс» – это первый титул в истории клуба. Не MVP. Титул превыше всего.

Если Никола выиграет в третий раз подряд, это будет потрясающее достижение, подобное мало кому удавалось. Если нет, я подойду к нему, похлопаю по плечу и скажу, что для меня он самый ценный игрок», – заявил Мэлоун.

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