Зоран Лукич остался в «Нижнем Новгороде» еще на два года

Теги БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

«Нижний Новгород» и главный тренер команды Зоран Лукич заключили новый контракт на два года. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Сербский специалист впервые возглавил «НН» в 2008 году. В 2014-м Лукич покинул российский клуб, но в 2017-м вернулся. За время работы Лукича в клубе «НН» стал серебряным призером Единой Лиги ВТБ и чемпионата России (2014), обладателем Кубка России (2023), трехкратным серебряным призером Кубка России (2011, 2018, 2019) и чемпионом Суперлиги Б (2010).

В 2011 году Лукич был признан лучшим тренером ПБЛ, а в 2021-м — лучшим тренером Лиги Чемпионов.

С 2021 года Лукич является главным тренером сборной России.

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1 комментарий

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Eugenio Ar
Ура!!
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+2
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