Алексей Швед: «Локо» в плей-офф играет гораздо лучше, чем в регулярном сезоне»

Теги ЦСКА Алексей Швед Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник ЦСКА Алексей Швед отметил хорошую игру «Локомотива-Кубань» в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Это была еще одна тяжелая игра. В этом году с «Локо» сильная серия: они показывают хороший баскетбол, попадают с высоким процентом.

Сегодня мы слушали тренера, разобрали третий матч, действовали по-другому, удалось добиться нужного результата. «Локо» в плей-офф играет гораздо лучше, чем в регулярном сезоне, но мы тоже хотим выиграть полуфинал и будем делать все для этого», – сказал Швед.

Сегодня ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в гостевом четвертом матче и сравнял счет в серии (79:73, 2-2).

Швед завершил встречу с 18 очками, 8 передачами и 5 подборами.

«Локо» и ЦСКА устроили фееричную битву в 3-м матче полуфинала. Краснодарцы лишились тренера, но отыгрались с «-19»

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2 комментария

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madtank
Игра коней зависит от Шведа, особенно когда нет такого подборщика кирпичей, как Милутинов. Увы, со Шведом Райкович не справляется. В итоге результат серии зависит от того, как сыграет Швед и как, в противовес, сыграют американцы Локо.
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Vagner01
Леха главное не тяни одеяло на себя и все будет нормально! Играй как сегодня без своих кирпичей с девяти метров!
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