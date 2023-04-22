Алексей Швед: «Локо» в плей-офф играет гораздо лучше, чем в регулярном сезоне»

Защитник ЦСКА Алексей Швед отметил хорошую игру «Локомотива-Кубань» в полуфинальной серии плей-офф лиги ВТБ.

«Это была еще одна тяжелая игра. В этом году с «Локо» сильная серия: они показывают хороший баскетбол, попадают с высоким процентом.

Сегодня мы слушали тренера, разобрали третий матч, действовали по-другому, удалось добиться нужного результата. «Локо» в плей-офф играет гораздо лучше, чем в регулярном сезоне, но мы тоже хотим выиграть полуфинал и будем делать все для этого», – сказал Швед.

Сегодня ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в гостевом четвертом матче и сравнял счет в серии (79:73, 2-2).

Швед завершил встречу с 18 очками, 8 передачами и 5 подборами.

«Локо» и ЦСКА устроили фееричную битву в 3-м матче полуфинала. Краснодарцы лишились тренера, но отыгрались с «-19»