Эмил Райкович: «Из-за травм Милутинова и Шведа мы подошли к этой серии не в лучшей форме»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после поражения от «Локомотива-Кубань» в седьмом матче серии (3-4) отметил, что травмы Шведа и не позволили команде подойти к серии в оптимальных кондициях.

«Тяжелое поражение. Поздравляю « ». Проблемы пришли к нам в ключевой момент сезона. Из-за травм двух ведущих игроков, Милутинова и , мы подошли к этой серии не в лучшей форме. А семь матчей требовали именно хорошей физической готовности. В этом «Локо» нас превзошел. Безусловно, эта встреча добавляла давления. Как профессионалы мы должны были справиться с ним, но не смогли. Посмотреть хотя бы на количество смазанных штрафных.

Как есть так есть. Обидно, что команда на протяжении всего сезона показывала классный командный баскетбол, а один плохой отрезок все испортил», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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