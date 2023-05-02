«Мемфис» может расстаться с Диллоном Бруксом

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Мемфис НБА Диллон Брукс Марк Стейн Баскетбол

«Мемфис» может расстаться с Диллоном Бруксом в межсезонье, когда баскетболист станет свободным агентом.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «в лиге все больше сомневаются, что «Гризлис» предложат Бруксу продление контракта».

У Брукса в этом сезоне снизилась эффективность в нападении – 14,3 очка при 39,6% с игры (18,4 очка при 43,2% с игры в сезоне-21/22).

Также Брукс неудачно проявил себя в плей-офф, где «Мемфис» в первом раунде уступил «Лейкерс». Диллон всячески пытался вывести из себя 4-кратного MVP Леброн Джеймса, в частности, назвав его «старым»: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».

В третьем и четвертом матчах Джеймс стал одним из лучших у «озерников», которые дважды победили и повели в серии 3-1, а затем оформили выход в следующий раунд в шестой встрече. Брукс после этих игр отказывался общаться с прессой, за что получил штраф от НБА в размере 25 тысяч долларов.

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7 комментариев

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Аморалинни
Карьера старого Краба закончится позже карьеры Брукса)
+31
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Edem
Странно, почему
+2
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Райли Карри
Дайте Бруксу возможность набирать 40 в каждом матче!!!
Пусть играет в полупро- и летних лигах с Айзеей и другими сбитыми летчиками
+2
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терминатор киборгов
бугагага
+1
-1
0
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BT
Больше интересно, куда он пойдет, и на какой контракт. Эффективность в атаке аховая, характер и репутация не тоже не ахти.
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pulyalke
династия))
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Александр Быстров
Скорее Мемфис не может расстаться, а должен
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