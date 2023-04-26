Звездный разыгрывающий « » критически отозвался о форварде «Мемфиса» .

«Нельзя быть сперва крутым парнем, а потом спустя пару дней попасть в кризис идентичности», – написал Лиллард.

Брукс на старте противостояния с « » всячески пытается вывести из себя 4-кратного MVP Леброна Джеймса: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».

В третьем и четвертом матчах Джеймс стал одним из лучших у «озерников», которые дважды победили и повели в серии 3-1. Брукс после этих игр отказывался общаться с прессой.

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах