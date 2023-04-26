Дэмиан Лиллард о Диллоне Бруксе: «Нельзя быть сперва крутым парнем, а потом попасть в кризис идентичности»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис Портленд НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Диллон Брукс Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард критически отозвался о форварде «Мемфиса» Диллоне Бруксе.

«Нельзя быть сперва крутым парнем, а потом спустя пару дней попасть в кризис идентичности», – написал Лиллард.

Брукс на старте противостояния с «Лейкерс» всячески пытается вывести из себя 4-кратного MVP Леброна Джеймса: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».

В третьем и четвертом матчах Джеймс стал одним из лучших у «озерников», которые дважды победили и повели в серии 3-1. Брукс после этих игр отказывался общаться с прессой.

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

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7 комментариев

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pro~dj
Ответ Идущий к реке
Дейм последнее время медийно активен, по каждой ситуации в лиге высказывается.
На рыбалке скучно)
+19
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boller_73
На словах он Лев Толстой
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-1
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Аркадий Кимеев
Дилон Брукс: "Льзя".
+7
0
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Идущий к реке
Дейм последнее время медийно активен, по каждой ситуации в лиге высказывается.
+3
0
+3
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Костя Кот
брукс позорник конечно
+2
0
+2
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Алексей Зуев
Ответ Mr.BadGuy
Он просто не умеет в платежку и не знает, что шансов подписаться в ЛАЛ никаких
А оно ему надо?
+1
0
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Mr.BadGuy
Ответ Идущий к реке
Дейм последнее время медийно активен, по каждой ситуации в лиге высказывается.
Он просто не умеет в платежку и не знает, что шансов подписаться в ЛАЛ никаких
+2
-2
0
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