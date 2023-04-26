Дэмиан Лиллард о Диллоне Бруксе: «Нельзя быть сперва крутым парнем, а потом попасть в кризис идентичности»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард критически отозвался о форварде «Мемфиса» Диллоне Бруксе.
«Нельзя быть сперва крутым парнем, а потом спустя пару дней попасть в кризис идентичности», – написал Лиллард.
Брукс на старте противостояния с «Лейкерс» всячески пытается вывести из себя 4-кратного MVP Леброна Джеймса: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».
В третьем и четвертом матчах Джеймс стал одним из лучших у «озерников», которые дважды победили и повели в серии 3-1. Брукс после этих игр отказывался общаться с прессой.
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