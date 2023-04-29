«Уже ставил на место таких сосунков». Леброн Джеймс процитировал песню Jay-Z
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Мемфисом» в серии первого раунда плей-офф (4-2) процитировал песню «Trouble» известного рэпера Jay-Z.
«В отличие от тебя, пацан, я взрослый мужик,
Не влезешь в эту обувь, огромные, сука, штаны.
Я еще с твоими дедами тусил, спроси у родителей.
Очевидно, перед тобой легенда,
Уже ставил на место таких сосунков,
которые обращались ко мне без «ваше высочество», – написал Леброн.
Судя по всему, сообщение Джеймса адресовано Диллону Бруксу и другим молодым игрокам «Гризлис».
«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах
5 комментариев