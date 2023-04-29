«Уже ставил на место таких сосунков». Леброн Джеймс процитировал песню Jay-Z

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Мемфисом» в серии первого раунда плей-офф (4-2) процитировал песню «Trouble» известного рэпера Jay-Z.

«В отличие от тебя, пацан, я взрослый мужик,

Не влезешь в эту обувь, огромные, сука, штаны.

Я еще с твоими дедами тусил, спроси у родителей.

Очевидно, перед тобой легенда,

Уже ставил на место таких сосунков,

которые обращались ко мне без «ваше высочество», – написал Леброн.

Судя по всему, сообщение Джеймса адресовано Диллону Бруксу и другим молодым игрокам «Гризлис».

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

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5 комментариев

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RAMIK
Мемфис много говорили ничего не выиграв. Теперь время когда они должны слушать всё что у других накипело за год.
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bostonKG
Брукс и так всё понял ))
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CriminalJoint62
Greatest of all time. Будет курить толстую, как зад Саванны, сигару и попивать Lobos, пока Брукс и Морант танцуют в Канкуне
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Чудинов Дмитрий
Ещё раз макнул )) ну достаточно уже, надо забыть и готовиться к следующему сопернику
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hhh1361
имеет полное моральное право)
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