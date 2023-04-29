«Уже ставил на место таких сосунков». Леброн Джеймс процитировал песню Jay-Z

Суперзвезда « » после победы над « » в серии первого раунда плей-офф (4-2) процитировал песню «Trouble» известного рэпера Jay-Z.

«В отличие от тебя, пацан, я взрослый мужик,

Не влезешь в эту обувь, огромные, сука, штаны.

Я еще с твоими дедами тусил, спроси у родителей.

Очевидно, перед тобой легенда,

Уже ставил на место таких сосунков,

которые обращались ко мне без «ваше высочество», – написал Леброн.

Судя по всему, сообщение Джеймса адресовано и другим молодым игрокам «Гризлис».

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах