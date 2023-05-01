Форвард «Мемфиса» заявил, что не сожалеет по поводу конфронтации с лидером « » , которую спровоцировали на старте серии первого раунда между командами.

Брукс всячески пытался вывести из себя 4-кратного MVP, в частности, назвав его «старым»: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».

В третьем и четвертом матчах Джеймс стал одним из лучших у «озерников», которые дважды победили и повели в серии 3-1, а затем оформили выход в следующий раунд в шестой встрече. Брукс после этих игр отказывался общаться с прессой, за что получил штраф от в размере 25 тысяч долларов.

«Нет, я не жалею, я такой, какой есть.

Не жалею об этом. Я люблю борьбу. Люблю противостояния», – сказал Брукс.

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах