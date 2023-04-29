Леброн Джеймс отправился в раздевалку до завершения 6-го матча с «Гризлис»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА видео НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отправился в раздевалку до завершения шестого матча с «Мемфисом» (125:85, 4-2).

Джеймс покинул скамейку на последней минуте и не стал пожимать руки игрокам «Гризлис».

Игроки «Мемфиса» применяли трешток по ходу серии. Форвард Диллон Брукс на старте противостояния всячески пытался вывести из себя 4-кратного MVP Леброна Джеймса: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».

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15 комментариев

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Эдик Горбачёв
Правильно сделал !!! Пожимать руки не уважающему тебя сопернику ... Лейкерс ответил игрой .
+38
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+35
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ST-L
Не в первой. Хейтеры будут говорить "он не уважает, тарам парам". А зачем он должен уважать всех и быть паинькой? Не хочет - не пожимает, это нормально
+17
-3
+14
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Vagant
Удобно считать - 20 сезонов, 40 победных серий.
Леброн выигрывает в среднем ровно по две серии плей-офф за сезон. :)
Средний показатель у лучших команд по этому показателю: у ЛАЛ - 1,49. У "Бостона" - 1.16.
+9
0
+9
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vasfre
Мне кажется, он пошёл на процедуры свои эти восстановительные со льдом, камера и тд. Кто-то скажет, что обычно (или тем более когда победа) он так не делает. Но обычно он не сидит на лавке целую четверть, а после игры ещё разгоряченный и побрататься и интервью дать. А тут сидел четверть целую. Вот и пошёл сразу

Но это лишь предположение
+9
-2
+7
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Van
Дед показал Мемфису, что все кончено, и показал Лейкерс, что ещё ничего не кончено. Нечего праздновать и обниматься. Нравится его настрой! И это в 58 лет...
+8
-1
+7
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ST-L
Ответ ExplodingSun
вот как раз таки нужно пожимать руку всегда. в данном случае, чтобы такие как Брукс либо горели от позора, либо бежали в раздевалку от стыда первыми.
Леброн не мальчик, чтобы что-то там доказывать тем, кто пытается строить из себя гангстеров. Он делает, что хочет и делает комфортным его жизнь.
+4
-1
+3
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кандид
Не хотел с Бруксом обниматься. Ну и правильно.
+3
-1
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Djoyin
Там ему только с Адамсом можно в обнимашки играть, Адамс ему и так может позвонить и поздравить
+3
-1
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Van
Ответ Vagant
Удобно считать - 20 сезонов, 40 победных серий. Леброн выигрывает в среднем ровно по две серии плей-офф за сезон. :) Средний показатель у лучших команд по этому показателю: у ЛАЛ - 1,49. У "Бостона" - 1.16.
Не первый раз замечаю интересную статистику от тебя в комментах. Очень круто, спасибо 👍
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Иван Гильди
Ответ Vagant
Удобно считать - 20 сезонов, 40 победных серий. Леброн выигрывает в среднем ровно по две серии плей-офф за сезон. :) Средний показатель у лучших команд по этому показателю: у ЛАЛ - 1,49. У "Бостона" - 1.16.
Vagant красавчик , продолжай в том же духе.
+1
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Nikolay
Ответ кандид
Не хотел с Бруксом обниматься. Ну и правильно.
Брукса уже и Кайри кинул
0
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