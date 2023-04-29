Леброн Джеймс отправился в раздевалку до завершения 6-го матча с «Гризлис»

Форвард « » Леброн Джеймс отправился в раздевалку до завершения шестого матча с «Мемфисом» (125:85, 4-2).

Джеймс покинул скамейку на последней минуте и не стал пожимать руки игрокам «Гризлис».

Игроки « » применяли трешток по ходу серии. Форвард Диллон на старте противостояния всячески пытался вывести из себя 4-кратного MVP Леброна Джеймса: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».

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