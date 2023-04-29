Леброн Джеймс отправился в раздевалку до завершения 6-го матча с «Гризлис»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отправился в раздевалку до завершения шестого матча с «Мемфисом» (125:85, 4-2).
Джеймс покинул скамейку на последней минуте и не стал пожимать руки игрокам «Гризлис».
Игроки «Мемфиса» применяли трешток по ходу серии. Форвард Диллон Брукс на старте противостояния всячески пытался вывести из себя 4-кратного MVP Леброна Джеймса: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».
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Леброн выигрывает в среднем ровно по две серии плей-офф за сезон. :)
Средний показатель у лучших команд по этому показателю: у ЛАЛ - 1,49. У "Бостона" - 1.16.
Но это лишь предположение