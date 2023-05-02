« » с победы начала серию второго раунда плей-офф с « » – 119:115, 1-0.

Сразу после сирены баскетболисты «Сиксерс» стали поздравлять друг друга с успехом, но защитник призвал одноклубников возвращаться в раздевалку.

«Это всего одна игра. Одна игра», – прокричал Харден.

На счету Хардена в понедельник 45 очков, это повторение его личного рекорда в плей-офф.

Начинается битва монстров Запада: «Денвер» Йокича против «Финикса» Дюрэнта