«Это всего одна игра». Джеймс Харден призвал одноклубников не праздновать победу в 1-м матче
«Филадельфия» с победы начала серию второго раунда плей-офф с «Бостоном» – 119:115, 1-0.
Сразу после сирены баскетболисты «Сиксерс» стали поздравлять друг друга с успехом, но защитник Джеймс Харден призвал одноклубников возвращаться в раздевалку.
«Это всего одна игра. Одна игра», – прокричал Харден.
На счету Хардена в понедельник 45 очков, это повторение его личного рекорда в плей-офф.
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