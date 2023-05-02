«Это всего одна игра». Джеймс Харден призвал одноклубников не праздновать победу в 1-м матче

Теги Бостон Филадельфия НБА видео Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

«Филадельфия» с победы начала серию второго раунда плей-офф с «Бостоном» – 119:115, 1-0.

Сразу после сирены баскетболисты «Сиксерс» стали поздравлять друг друга с успехом, но защитник Джеймс Харден призвал одноклубников возвращаться в раздевалку.

«Это всего одна игра. Одна игра», – прокричал Харден.

На счету Хардена в понедельник 45 очков, это повторение его личного рекорда в плей-офф.

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3 комментария

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Freddy Durst
Бородач шарит
+19
-1
+18
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Паскаль Шимбонда
Как же мы скучали по такой бороде)
+16
0
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Перешёл Рубикон
Отец
+11
0
+11
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