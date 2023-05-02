Защитник «Филадельфии» повторил личный рекорд результативности в плей-офф в первом матче серии с « » (119:115, 1-0).

Харден набрал 45 очков при 17 из 30 с игры за 39 минут на площадке.

На счету Джеймса также 1 подбор, 6 передач и 2 перехвата при 3 потерях.

«Сиксерс» провели встречу без травмированного лидера Джоэла Эмбиида.

«Мы вышли на площадку с мыслями о победе, никто не думал о поражении. Независимо от того, вернется Джоэл или нет, мы будем готовы», – сказал Харден.

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