Джеймс Харден набрал 45 очков в 1-м матче с «Бостоном»

Теги Бостон Филадельфия НБА видео Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден повторил личный рекорд результативности в плей-офф в первом матче серии с «Бостоном» (119:115, 1-0).

Харден набрал 45 очков при 17 из 30 с игры за 39 минут на площадке.

На счету Джеймса также 1 подбор, 6 передач и 2 перехвата при 3 потерях.

«Сиксерс» провели встречу без травмированного лидера Джоэла Эмбиида.

«Мы вышли на площадку с мыслями о победе, никто не думал о поражении. Независимо от того, вернется Джоэл или нет, мы будем готовы», – сказал Харден.

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7 комментариев

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Insamo217
Год назад, когда Харден тяжело бегал в плей-офф и мог стабильно только раздавать передачи - такая результативность казалось нереальной. Как правильно написали - этот плей-офф как будто лебединая песня старичков)
+6
0
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Three Days Grace
Монстр. При минус 1 треха в лицо Элу... Это было очень круто
+5
0
+5
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Аморалинни
Карри со своими 50 против ужасных Кингз и рядом не стоит с этим перформансом
+4
-3
+1
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Юрий Бабкин
Могёт ещё Бородищенский. Если повезёт, то, может, на 2-2 после 4 матчей затащит, а там уже Эмбиид вернётся, и дожмёт.
+1
0
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ygcn5c2ty9
Харден отличный игрок, когда дело не касается решающих матчей плова
+3
-3
0
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Djoyin
Карабас-Барабас против семерых козлят 👀
0
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0
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ST-L
Ответ Аморалинни
Карри со своими 50 против ужасных Кингз и рядом не стоит с этим перформансом
у хейтеров бомбит второй день
0
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