Джеймс Харден исполнил ключевой 3-очковый на последних секундах 1-го матча с «Бостоном»
Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден стал автором ключевого 3-очкового на последних секундах первого матча с «Бостоном» (119:115, 1-0).
Харден забросил при счете 114:115 за 8,4 секунды до финальной сирены.
Харден в понедельник набрал 45 очков при 17 из 30 с игры за 39 минут на площадке.
На счету Джеймса также 1 подбор, 6 передач и 2 перехвата при 3 потерях.
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