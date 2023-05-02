Защитник «Филадельфии» стал автором ключевого 3-очкового на последних секундах первого матча с « » (119:115, 1-0).

Харден забросил при счете 114:115 за 8,4 секунды до финальной сирены.

Харден в понедельник набрал 45 очков при 17 из 30 с игры за 39 минут на площадке.

На счету Джеймса также 1 подбор, 6 передач и 2 перехвата при 3 потерях.

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