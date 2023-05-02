Джеймс Харден исполнил ключевой 3-очковый на последних секундах 1-го матча с «Бостоном»

Теги Бостон Филадельфия НБА видео Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден стал автором ключевого 3-очкового на последних секундах первого матча с «Бостоном» (119:115, 1-0).

Харден забросил при счете 114:115 за 8,4 секунды до финальной сирены.

Харден в понедельник набрал 45 очков при 17 из 30 с игры за 39 минут на площадке.

На счету Джеймса также 1 подбор, 6 передач и 2 перехвата при 3 потерях.

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17 комментариев

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Казбек Бимбасов
Старый добрый тащер Джеймс, вернулся из стрипухи и накидал сопернику полную авоську, как же мы скучали
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Misson
Почти в одну бороду затащил игру.
+20
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carlitosway
напомнил себя времен хьюстона
+20
-1
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Skeleton64
Джеймс Харден во время полуфинальной серии Бостон - Филадельфия был замечен в TD Garden, где спорил с командой хозяев и дал им лёгкую пощёчину
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laziofan
Fear the Beard!🐐
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Djoyin
Надо фильм про баскетбольное кунгфу снимать, называется "Бородатый мастер".
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sfrrrR
Ответ TFP_Sports
бедные болелы бостона, хоккейная команда вылетела, а сейчас еще и баскетбольная подвисает
После первого матча серии говорить, что "команда подвисает" - это конечно сильно. Каких только чудиков не встретишь на просторах Спортса...
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DENBO
Опять "Бостон" сливает концовку, плохо может кончиться все(
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AnSw33r
Главное что бы это не разовая акция была от Бороды. Фила летсс гоу!!!
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Undrey
трёшка ненадежная конечно была, когда выбросил казалось недолет будет)
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Целиноградец
Клоунада. Бостон не сдваивается на бороде в последнем владении, оставляя один на один с мёртвым Хорфордом, а Фила вообще даёт открытый бросок сделать.
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TFP_Sports
бедные болелы бостона, хоккейная команда вылетела, а сейчас еще и баскетбольная подвисает
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VolkXan
Ну кто там нёс фигню, что Харден уже не тот. 😆 признавайтесь эксперименты. ))
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Drinkinss
Мне никогда не нравился харден за свою манеру валиться на паркет и клянчить фолы. За то что стучит мячом по 20 сек, не может найти бросок, а потом отдает под плохую неподготовленную трешку партнеру. Но сегодня я рад за него - наконнц то он сыграл большую игру в по, и привел команду к победе, несмотря на травму эмбида.
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Илья Николаев
Ответ AnSw33r
Главное что бы это не разовая акция была от Бороды. Фила летсс гоу!!!
Камон, лет гоу гайз)
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