Шэмс Чарания: «Будет чудом, если Эмбиид сегодня выйдет на паркет»

Звездный центровой «Филадельфии» с большой вероятностью пропустит первую игру серии против « », сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания за 8 часов до начала встречи. Матч начнется в 02:30 по московскому времени, в ночь на вторник.

«Он тренировался в воскресенье, что уже неплохо. Джоэл известен своей игрой через боль в плей-офф. Два года назад играл с разрывом мениска, в прошлом сезоне – с разрывом связки пальца. Однако будет чудом, если он сегодня выйдет на паркет», – сказал инсйдер в эфире FanDuel TV.

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