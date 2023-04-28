Кевин Пантер ответил на извинения Cерхио Юля: «Эмоции на пределе, я все понимаю. Давайте ограничимся игрой в баскетбол»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал Серхио Юль Кевин Пантер Баскетбол

Защитник «Партизана» Кевин Пантер ответил на извинения разыгрывающего «Реала» Серхио Юля, который взял на себя ответственность за массовую драку в матче Евролиги.

За 1:40 до конца четвертой четверти при счете 95:80 в пользу сербского клуба Юль жестко сфолил на Кевине Пантере. В результате на площадке вспыхнула потасовка с участием почти всех игроков обеих команд.

«Эмоции на пределе, я все понимаю. Давайте ограничимся игрой в баскетбол, как мы делали это в этой серии и в другие разы, когда играли друг с другом», – написал Пантер в социальной сети.

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