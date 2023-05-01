Эрик Споэльстра о травме голеностопа у Батлера: «Нам остается лишь ждать»

Теги травмы Майами Нью-Йорк НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал травму голеностопа, которую лидер команды Джимми Батлер получил во время первого матча серии с «Нью-Йорком» (108:101, 1-0).

«В подобных ситуациях сложно что-то говорить. Растяжение связок голеностопа. Я даже не знаю, появится ли у нас какое-то понимание завтра. Нам остается лишь ждать», – заявил Споэльстра.

Батлер, отвечая на вопрос о состоянии голеностопа, сказал: «Он чувствует себя как подвернутный голеностоп».

Джимми в воскресенье доиграл матч до конца, набрав 24 очка.

Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy Brandy
25 очков набрал Батлер. До каких пор в новостях будут постоянные ошибки?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий