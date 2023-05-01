Главный тренер « » прокомментировал травму голеностопа, которую лидер команды Джимми Батлер получил во время первого матча серии с « » (108:101, 1-0).

«В подобных ситуациях сложно что-то говорить. Растяжение связок голеностопа. Я даже не знаю, появится ли у нас какое-то понимание завтра. Нам остается лишь ждать», – заявил Споэльстра.

Батлер, отвечая на вопрос о состоянии голеностопа, сказал: «Он чувствует себя как подвернутный голеностоп».

Джимми в воскресенье доиграл матч до конца, набрав 24 очка.

Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше