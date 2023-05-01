Эрик Споэльстра о травме голеностопа у Батлера: «Нам остается лишь ждать»
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал травму голеностопа, которую лидер команды Джимми Батлер получил во время первого матча серии с «Нью-Йорком» (108:101, 1-0).
«В подобных ситуациях сложно что-то говорить. Растяжение связок голеностопа. Я даже не знаю, появится ли у нас какое-то понимание завтра. Нам остается лишь ждать», – заявил Споэльстра.
Батлер, отвечая на вопрос о состоянии голеностопа, сказал: «Он чувствует себя как подвернутный голеностоп».
Джимми в воскресенье доиграл матч до конца, набрав 24 очка.
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