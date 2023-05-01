Дрэймонд Грин о серии с «Лейкерс»: «У них лучший игрок в истории, у нас тоже есть лучший игрок в истории. Будет круто»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в очередном обзорном выпуске своего подкаста после победы над «Сакраменто» (4-3) поделился, что уже предвкушает начало серии с «Лейкерс».
«С нетерпением жду этого противостояния. Будет упорная борьба. Они не сдаются, мы не сдаемся. Знаете, у них есть GOAT, у нас есть GOAT. Будет круто», – сказал Грин.
GOAT – акроним от англ. «Greatest Of All Time» – лучший в истории. Вероятно, Грин подразумевает Стефа Карри и Леброна Джеймса.
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