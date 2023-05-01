Дрэймонд Грин о серии с «Лейкерс»: «У них лучший игрок в истории, у нас тоже есть лучший игрок в истории. Будет круто»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в очередном обзорном выпуске своего подкаста после победы над «Сакраменто» (4-3) поделился, что уже предвкушает начало серии с «Лейкерс».

«С нетерпением жду этого противостояния. Будет упорная борьба. Они не сдаются, мы не сдаемся. Знаете, у них есть GOAT, у нас есть GOAT. Будет круто», – сказал Грин.

GOAT – акроним от англ. «Greatest Of All Time» – лучший в истории. Вероятно, Грин подразумевает Стефа Карри и Леброна Джеймса.

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15 комментариев

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Аморалинни
Ого, Джордан за два клуба выйдет играть
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Мурзин Ринат
Леброн это Леброн , это Goat, Стеф же велик и безумно хорош, но не на одной ступени с Леброном , в одном шаге от топ 10 только
+9
-5
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banderos
У них есть козел и у нас есть козел
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0
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Аморалинни
"Вероятно, Грин подразумевает Стефа Карри и Леброна Джеймса"
Игудала и Ривз не согласны
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Drinkinss
Имхо у леброна вин-вин. Выиграет - обыграл стефа. Проиграет - ему 38 лет, из прайма он уже выходит. Серия будет интересной. Имхо ключевой будет игра виггинса, клэя, пула, дреймонда, а также ривза-хачимуры и дило. Леброн со стефом свое так и так наберут.
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Поникший Руй
Ответ Мурзин Ринат
Леброн это Леброн , это Goat, Стеф же велик и безумно хорош, но не на одной ступени с Леброном , в одном шаге от топ 10 только
Что Карри ещё нужно сделать, чтобы попасть в твой топ 10 лол
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xamer 9
Ответ Поникший Руй
Что Карри ещё нужно сделать, чтобы попасть в твой топ 10 лол
Правильно же подметили - это его список, поэтому может не включать кого хочет)
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Cubs-V
Ответ Drinkinss
Имхо у леброна вин-вин. Выиграет - обыграл стефа. Проиграет - ему 38 лет, из прайма он уже выходит. Серия будет интересной. Имхо ключевой будет игра виггинса, клэя, пула, дреймонда, а также ривза-хачимуры и дило. Леброн со стефом свое так и так наберут.
Он вышел из него в 2018.
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