Тобайас Харрис: «Пи Джей Такер знает, что требуется для победы»

Теги Филадельфия НБА Пи Джей Такер НБА плей-офф Тобайас Харрис Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Тобайас Харрис рассказал о неоценимом влиянии Пи Джей Такера на партнеров по команде за пределами площадки.

«В течение года мы показывали, как проходить через трудности. Посмотрите на наши результаты на выезде, на то, как менялась ротация, но мы находили способ добиваться побед. Проделали большую работу, и, честно говоря, впереди еще много трудностей. Придется преодолевать препятствия, если ты претендуешь на чемпионство.

Опыт – это огромная вещь в этой игре. Пи Джей Такер уже становился чемпионом. Вы ведь не видите всего этого, но перед четвертым матчем он целый день рассказывал, что нельзя расслабляться, что мы завершим серию «всухую». Такие вещи и показывают чемпионский характер. Это передается всем остальным в команде, потому что такие парни как Такер знают, что требуется для победы», – сказал Харрис.

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