Пи Джей Такер о Джеймсе Хардене: «Видеть, как он развивался весь год, просто потрясающе»

Форвард «Филадельфии» высоко отозвался о своем многолетнем партнере по команде .

«Я думаю, что его игра просто эволюционировала. Быть чемпионом cезона по набранным очкам и результативным передачам несколько раз – это просто безумие. Сколько парней могут сделать это? Быть плеймейкером, вовлекать партнеров в игру, видеть площадку, я думаю, у него одна из самых трудных задач, потому что он привык так много владеть мячом. Видеть, как он развивался весь год, просто потрясающе.

Никто не говорит о твоих способностях разыгрывать мяч, когда ты собираешь трипл-даблы с 60 очками и прочие дикие, дикие вещи, которые он делал. Он всегда был очень, очень хорошим плеймейкером», – сказал Такер.

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