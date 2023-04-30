Никола Миротич о драке: «Пусть теперь попытаются смыть с себя позор произошедшего»
Форвард «Барселоны» Никола Миротич назвал массовую драку игроков на матче «Реал» – «Партизан» «катастрофой». Четыре игрока были дисквалифицированы по итогам инцидента.
«Я не хочу комментировать катастрофу, которую устроили другие. Пусть они думают о том, как смыть с себя позор произошедшего. Очевидно, что баскетбол не заслуживает таких вещей, особенно баскетбол столь высокого уровня», – сказал Миротич.
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