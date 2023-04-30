Душко Вуйошевич: «Партизан» выбьет «Реал» со счетом 3-0. На наших глазах творится история»

Бывший главный тренер «Партизана» Душко Вуйошевич уверен, что белградская команда выиграет у « » серию плей-офф со счетом 3-0.

«Сразу сказал друзьям, что «Партизан» выбьет «Реал» со счетом 3-0.

Однако сейчас «Реал» во многом зависит от состояния . Их опытные игроки немного староваты, а молодые еще не вышли на высокий уровень. Огромное преимущество « » в этой серии — это Желько Обрадович, команда играет качественно, азартно и со страстью.

Я уверен, что «Партизан» выйдет в «Финал четырех», а там все возможно, потому что судя по результатам, на данном этапе все команды равны.

На наших глазах творится история», – сказал 64-летний специалист.

Русский баскетбол вдруг стал интересным: ЦСКА рискует не выйти в финал, в обеих сериях полуфинала – седьмые матчи