Стефен Карри: «Малик Монк – определяющий фактор для «Кингз»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стефен Карри НБА плей-офф Малик Монк Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри похвалил запасного защитника «Сакраменто» Малика Монка после 6-го матча серии первого раунда плей-офф (99:118, 3-3).

«Он был определяющим фактором в матчах, которые они выиграли. Когда нам удается его сдержать, мне кажется, мы всегда побеждаем.

Даже в 5-м матче он немного разошелся в концовке, но в первой половине мы держали его под контролем. Так что наша главная задача – сдержать его энергию.

Он играет агрессивно и любит набирать очки. Сегодня он попадал из-за дуги. Мы позволяли ему совершать открытые броски. Так что нужно сконцентрироваться на нем», – сказал Карри.

Лучшая серия плей-офф продолжается! «Сакраменто» сравнял счет с «Голден Стэйт» и подарил 7-й матч 🧨

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1 комментарий

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fridzon
он в тот год, когда за ЛАЛ играл, лучшим в их составе был. Крутой игрок.
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