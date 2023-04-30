Стивен Эй Смит о шестом матче: «Позорное и жалкое выступление «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Стефен Карри НБА плей-офф Клэй Томпсон Стивен Эй Смит Джордан Пул Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит после домашнего поражения «Голден Стэйт» в шестом матче серии с «Сакраменто» (3-3) раскритиковал действующих чемпионов.

«Они были ужасны. Это было одно из худших выступлений, которые я когда-либо видел от «Уорриорз» за все годы моей работы. Они не развалились в четвертой четверти или что-то в этом роде, а вышли на площадку, как будто им было буквально неинтересно играть.

Стефа Карри можно простить – он тянет организацию на себе, является ее лицом. Клэй Томпсон ничего не показал во второй половине. Но Джордан Пул, если мне не изменяет память, получил кучу денег, и он должен хотя бы появляться на паркете, если у команды не идут дела. 2 из 11 с игры при семи очках, ужас.

Позорное, жалкое, вялое выступление «Голден Стэйт», – сказал Смит в эфире NBA Countdown.

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5 комментариев

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kolyan#15
Какая легкая работа у этого прохиндея
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Баркамол Абдулла
Согласен отчасти, но команда играл желанием, но не получилось, а наоборот у Кингс все летал. Джордан Пул флоп его надо обменять
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Алексей Иванов
Если ГСВ добавят к контракту пула, максималку Томпсона, это сразу минус ближайшие лет 7-8 для них, в плане шансов на что либо.
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Валера, настало твое время...
Ответ Баркамол Абдулла
Согласен отчасти, но команда играл желанием, но не получилось, а наоборот у Кингс все летал. Джордан Пул флоп его надо обменять
Абдулла, без обид, но как у тебя так получается, что команда играл (а не играла), у Кингс все летал (а не летело или залетало), а запятые ты расставляешь правильно?))
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Крокозябра
Ответ Баркамол Абдулла
Согласен отчасти, но команда играл желанием, но не получилось, а наоборот у Кингс все летал. Джордан Пул флоп его надо обменять
Мы, наверное, разные матчи смотрели. ГСВ вышли просто мячик покидать, без желания. Кроме того, даже болельщики на трибунах вместо того,чтобы заряжать команду, откровенно скучала.
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