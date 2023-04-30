Стивен Эй Смит о шестом матче: «Позорное и жалкое выступление «Голден Стэйт»

Известный спортивный эксперт после домашнего поражения «Голден Стэйт» в шестом матче серии с « » (3-3) раскритиковал действующих чемпионов.

«Они были ужасны. Это было одно из худших выступлений, которые я когда-либо видел от «Уорриорз» за все годы моей работы. Они не развалились в четвертой четверти или что-то в этом роде, а вышли на площадку, как будто им было буквально неинтересно играть.

можно простить – он тянет организацию на себе, является ее лицом. ничего не показал во второй половине. Но Джордан Пул, если мне не изменяет память, получил кучу денег, и он должен хотя бы появляться на паркете, если у команды не идут дела. 2 из 11 с игры при семи очках, ужас.

Позорное, жалкое, вялое выступление « », – сказал Смит в эфире NBA Countdown.

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