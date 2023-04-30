Сергей Елевич: «Работал с Сергеем Селивановым 11 лет. Доволен, что судьба свела меня с этим человеком»

Теги Сергей Елевич Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич рассказал о своем друге и замечательном баскетбольном специалисте Сергее Селиванове.

«Что и говорить, очень печально. В общем‑то, молодой еще был.

Я с Селивановым работал 11 лет. Это очень профессиональный человек. Доволен, что судьба свела меня с этим человеком.

Он болел тяжело последние полгода… Могу сказать одно: он очень любил баскетбол, прекрасно знал и понимал его. Он был начитанным, очень вдумчивым человеком. Мы дружили. Он был прекрасным другом», — сказал Елевич.

В воскресенье стало известно, что заслуженный тренер России Сергей Селиванов скончался на 72‑м году жизни.

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