Сергей Елевич: «Рано списывать «Зенит» и рано УНИКСу праздновать победу»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что полуфинальная серия плей-офф Лиги ВТБ между УНИКСом и «Зенитом» (2-0) может продлиться до семи матчей.

Казанскому УНИКСу рано праздновать победу над «Зенитом» в полуфинальной серии плей‑офф лиги ВТБ, ключевыми статут матчи в Санкт‑Петербурге, заявил «Матч ТВ» заслуженный тренер России Сергей Елевич.

Во вторник УНИКС дома одержал вторую победу над « » в полуфинале Единой лиги (68:59). Счет в серии стал 2–0 в пользу команды из Казани. Следующие матчи серии пройдут 21 и 23 апреля в Санкт‑Петербурге.

«Рано говорить, что серия останется за УНИКСом. Петербуржцы сейчас могут два матча дома выиграть, и потом пойдут качели. Так что, мне кажется, рано списывать «Зенит» и рано УНИКСу праздновать победу. Да, может быть, «Зенит» пока еще не обрел лучшую форму, но я вижу, что потенциал у этой команды очень высокий.

Большое значение имеют домашние матчи. Если команда Паскуаля победит в Петербурге, то это одно, но могут и проиграть. Так что надо смотреть, как УНИКС сыграет в гостях. Если один матч на выезде зацепят, то шансов у них будет очень много. Но если нет, то все опять встанет на свои места.

Не исключаю, что серия может продлиться до семи игр, но не хочу гадать», — сказал Елевич.