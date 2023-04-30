Сергей Елевич: «ЦСКА на одни и те же грабли наступать не будет, армейцы соберутся и в итоге выиграют»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что ЦСКА соберется и выиграет полуфинальную серию плей-офф Лиги ВТБ у «Локомотива-Кубань» (3-3), а итог противостояния УНИКС и « » (3-3) предсказать сложно.

«Сейчас идут переменчивые игры в серии ЦСКА и « »: один матч с разрывом в 20 очков, другой — тоже. И что самое удивительное — команды побеждают на чужих площадках и проигрывают на своих.

А «Зенит» с , конечно, зарубились. В последнем матче очень интересные моменты были, игра закончилась с преимуществом петербуржцев всего в два очка. Очень интересно будет смотреть за решающей встречей в Казани. Да и за седьмым матчем в Москве, безусловно, тоже. Думаю, хорошие игры ожидаются.

Трудно, конечно, предугадать, кто сильнее, а кто слабее, но все же думаю, что ЦСКА снова на одни и те же грабли наступать не будет, армейцы соберутся и в итоге выиграют. К тому же ЦСКА — клуб, который всегда успешно выдерживал серии плей‑офф. Да, в прошлом году уступил «Зениту», но там и Швед в решающий момент травму получил, и еще некоторые игроки были травмированы. А сейчас Милутинов хорошо выглядит.

А вот в противостоянии команд из Казани и Петербурга сложно сказать что‑то конкретное. Тем не менее УНИКС играет у себя, может быть, это дает ему какое‑то преимущество. И тем не менее не хотелось бы что‑то угадывать, просто хочется посмотреть эти интересные матчи», — сказал Елевич.

Русский баскетбол вдруг стал интересным: ЦСКА рискует не выйти в финал, в обеих сериях полуфинала – седьмые матчи