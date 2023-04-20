Сергей Елевич: «Вполне возможно, что в полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» мы увидим семь матчей»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич не исключил, что ЦСКА и «Локомотиву‑ » понадобится провести максимальное количество матчей, чтобы определить победителя в полуфинальной серии плей‑офф лиги ВТБ.

После двух игр в Москве счет в серии равный – 1-1. Следующие две встречи пройдут в Краснодаре 20 и 22 апреля.

«У ЦСКА сейчас травму получил Никола Милутинов. Не знаю, на какое время он выбыл, но для армейцев, конечно, это определенная проблема. Потому что весь подбор и компоненты игры в защите и нападении во многом на нем. Он стягивает на себя большое количество игроков. Так что тут вопрос, кого они выпустят на центр, что придумают в этом плане. Но понятно, что у ЦСКА есть резерв и он найдет замену.

Тем не менее Александр Секулич переиграл своего коллегу из ЦСКА. Во многом за счет замен. Да и вообще интересно играл. Любопытно, что «Локо» сможет еще придумать в противостоянии с «красно‑синими». Но ЦСКА просто ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, я в этом глубоко убежден. Думаю, что Милутинов всё же за неделю восстановится и там уже пойдет другая картина.

В целом же сейчас, после двух игр, я не отдам здесь никому предпочтения. На сегодняшний день это два равных клуба по игре. «Локомотив» мне очень понравился. Он мог и первый матч выиграть, и совершенно справедливо, что он победил во второй встрече. Мое мнение, что «Локо» набрал ход и сейчас сошлись два клуба, которые не хотят уступать друг другу. Так что будет интересно, и вполне возможно, что увидим здесь семь матчей», – сказал Елевич.

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