Владимир Дячок: «В конце мая выезжаем на российско-китайские игры, где сыграет сборная России U16»

Теги товарищеские матчи Владимир Дячок сборная России сборная России жен молодежная сборная России РФБ юниорская сборная России кадетская сборная России Баскетбол

Исполнительный директор РФБ Владимир Дячок рассказал о планах подготовки сборных России после недопуска до отбора на Евробаскет-2025.

«У нас уже были планы подготовки в случае допуска и недопуска команды до квалификации Евробаскета. Резервные и основные сборные будут проводить тренировочные мероприятия. Конечно, с товарищескими матчами сложнее, но будем стараться проводить игры с дружескими странами.

Уже в конце мая выезжаем на российско-китайские игры, где сыграет сборная России U16. У нас сейчас уже есть предложения по товарищеским матчам команд U18 и U20. Уверен, департамент национальных сборных ведет активную работу для того, чтобы найти максимально конкурентоспособных соперников для мужской и женской команд.

Больше трудностей с поиском соперника для мужской сборной России, но мы недавно провели турнир в Сербии с клубными командами, привлекли молодых игроков. С национальной сборной будем двигаться в этом же направлении», — сказал Дячок.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий