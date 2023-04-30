Владимир Дячок: «В конце мая выезжаем на российско-китайские игры, где сыграет сборная России U16»

Исполнительный директор РФБ Владимир Дячок рассказал о планах подготовки сборных России после недопуска до отбора на Евробаскет-2025.

«У нас уже были планы подготовки в случае допуска и недопуска команды до квалификации Евробаскета. Резервные и основные сборные будут проводить тренировочные мероприятия. Конечно, с товарищескими матчами сложнее, но будем стараться проводить игры с дружескими странами.

Уже в конце мая выезжаем на российско-китайские игры, где сыграет сборная России U16. У нас сейчас уже есть предложения по товарищеским матчам команд U18 и U20. Уверен, департамент национальных сборных ведет активную работу для того, чтобы найти максимально конкурентоспособных соперников для мужской и женской команд.

Больше трудностей с поиском соперника для мужской сборной России, но мы недавно провели турнир в Сербии с клубными командами, привлекли молодых игроков. С национальной сборной будем двигаться в этом же направлении», — сказал Дячок.

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